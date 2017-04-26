Шакро Молодого подозревают в убийстве торговца зеленью

Известного криминального деятеля Захария Калашова , который также известен как Шакро Молодой, подозревают в убийстве московского торговца зеленью и фруктами Джамбулата Шамиль-оглы. Об этом сообщает life.ru.

По данным следствия, предприниматель занимался поставкой овощей и фруктов на московские рынки. Однако Шакро был недоволен тем, что Шамиль-оглы отказывается делиться с ним частью своего дохода и вообще не проявляет должного уважения к его бандитской группировке. Поэтому в марте прошлого года он нанял киллера, который и исполнил заказ.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве бизнесмена. У него обнаружили огнестрельное оружие, из которого убили предпринимателя, однако доказать вину задержанного следователи не смогли. Однако установить заказчика помог его телефон.

По данным следствия, таким образом Шакро Молодой хотел запугать других бизнесменов, которые отказывались платить ему дань.