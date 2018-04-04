Трое неизвестных выманили у пенсионерки 2,2 млн руб. в центре Москвы

По данным ведомства, 31 марта текущего года трое неизвестных на ул. Грузинский Вал ввели в заблуждение женщину 1940 г. рождения. «Мошенническим путем злоумышленники завладели деньгами пенсионерки в сумме 2,2 млн руб., после чего скрылись на автомобиле», — сказали в пресс-службе.

В МВД провели проверку и 3 апреля возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Устанавливаются личности подозреваемых.