Трое неизвестных с пистолетом и отверткой совершили нападение на пенсионерку и ее соседа в Москве

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 5 апреля. В квартиру на проспекте 60-летия Октября под благовидным предлогом вошел неизвестный гражданин, который впустил в дом двух подельников.

«Неизвестные, угрожая женщине 1949 г. рождения и ее соседу предметами, похожими на пистолет, нож и отвертку, связали их и открыто похитили банковскую карту, телефон и 7 тыс. руб., после чего скрылись», — сказали в ведомстве.

Материальный ущерб, по данным полиции, составил около 22 тыс. руб. По факту случившегося проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.