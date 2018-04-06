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Трое неизвестных с пистолетом и отверткой совершили нападение на пенсионерку и ее соседа в Москве
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Трое неизвестных с пистолетом и отверткой совершили нападение на пенсионерку и ее соседа в Москве 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Главный региональный
В квартире на юго-западе столицы неизвестные совершили разбойное нападение на пенсионерку и ее соседа. Добычей преступников стало имущество на 22 тыс. руб., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
По данным ведомства, инцидент произошел вечером 5 апреля. В квартиру на проспекте 60-летия Октября под благовидным предлогом вошел неизвестный гражданин, который впустил в дом двух подельников.
«Неизвестные, угрожая женщине 1949 г. рождения и ее соседу предметами, похожими на пистолет, нож и отвертку, связали их и открыто похитили банковскую карту, телефон и 7 тыс. руб., после чего скрылись», — сказали в ведомстве.
Материальный ущерб, по данным полиции, составил около 22 тыс. руб. По факту случившегося проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Агентство «Москва»: последние новости
Защита «вора в законе» Шакро Молодого обжаловала приговор Полиция проверяет информацию о продаже пенсионерке в ЦДХ поддельного раритетного самовара за 1,4 млн руб. Двоих приезжих задержали в Москве за попытку кражи банкомата с 8 млн руб.
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