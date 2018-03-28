Полицейские задержали приезжих, обокравших в Москве мужчину на 15 тыс. евро

Сотрудники полиции задержали мужчину и женщину, подозреваемых в краже 15 тысяч евро у посетителя на одной из выставок Москвы , сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

На одной из выставок, проводимых в центре столицы, неизвестные похитил из сумки мужчины денежные средства в иностранной валюте. Материальный ущерб превысил 1 миллион рублей.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 44-летняя и 53-летний жители города Калуги . По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.