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Полицейские задержали приезжих, обокравших в Москве мужчину на 15 тыс. евро
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Полицейские задержали приезжих, обокравших в Москве мужчину на 15 тыс. евро 

РИАМО 36 минут назад
Сотрудники полиции задержали мужчину и женщину, подозреваемых в краже 15 тысяч евро у посетителя на одной из выставок Москвы, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.
На одной из выставок, проводимых в центре столицы, неизвестные похитил из сумки мужчины денежные средства в иностранной валюте. Материальный ущерб превысил 1 миллион рублей.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 44-летняя и 53-летний жители города Калуги. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», — говорится в сообщении.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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