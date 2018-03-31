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Мошенник выманил у пенсионерки в Москве 660 тыс. руб за «розыск» угнанного автомобиля
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Мошенник выманил у пенсионерки в Москве 660 тыс. руб за «розыск» угнанного автомобиля 

РИАМО 1 час назад
Столичные полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве, он обманом выманил у пенсионерки 660 тысяч рублей, обещая найти угнанный автомобиль, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.
«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Солнцево задержали 40-летнего ранее судимого москвича по подозрению в мошенничестве», — говорится в сообщении.
В отдел полиции поступило сообщение от 63-летней женщины. Заявительница пояснила, что ее знакомый предложил помощь в розыске угнанного ранее принадлежащего ей автомобиля Land Rover Discovery. За помощь мужчина попросил 660 тысяч рублей. Получив деньги, мошенник через некоторое время перестал выходить на связь. Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Солнцево задержали подозреваемого. Оперативники установили, что злоумышленник, воспользовавшись доверием женщины, получил от нее денежные средства, но на самом деле не собирался помогать в поиске автомобиля.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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