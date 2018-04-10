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Великолукской транспортной прокуратурой выявлены нарушения трудового законодательства
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Великолукской транспортной прокуратурой выявлены нарушения трудового законодательства 

Новости Генеральной прокуратуры 55 минут назад
Великолукской транспортной прокуратурой в Великолукском территориальном участке Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению (филиала ОАО «РЖД») проведена проверка соблюдения трудового законодательства, в ходе которой выявлены нарушения.
Установлено, что в данной организации не все работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, трудовые договоры не содержат обязательных для включения в них условий, не проведено обучение правилам оказания первой медицинской помощи.
В этой связи Великолукской транспортной прокуратурой начальнику Великолукского территориального участка внесено представление. Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролируются.
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