Великолукской транспортной прокуратурой выявлены нарушения трудового законодательства

Великолукской транспортной прокуратурой в Великолукском территориальном участке Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению (филиала ОАО «РЖД» ) проведена проверка соблюдения трудового законодательства, в ходе которой выявлены нарушения.

Установлено, что в данной организации не все работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, трудовые договоры не содержат обязательных для включения в них условий, не проведено обучение правилам оказания первой медицинской помощи.

В этой связи Великолукской транспортной прокуратурой начальнику Великолукского территориального участка внесено представление. Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролируются.

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