Далее:
Срочно
Врачи скорой помощи взяты в заложники в Москве [date]
Главное сейчас
РЕН ТВ

Злоумышленники ограбили актрису "Интернов" и "Счастливы вместе" в Москве

В Москве ограбили звезду «Интернов»
Фото:
Злоумышленники ограбили актрису сериала "Интерны" и "Счастливы вместе" Софью Игнатову на юго-западе Москвы.
Как сообщает источник РЕН ТВ, инцидент произошел на Профсоюзной улице, когда артистка на своей машине остановилась на светофоре. Тогда злоумышленник, разбив боковое стекло ее автомобиля, выхватил из салона ее сумку с документами и деньгами.
Обстоятельства ЧП уточняются.
Еще 2 источника
Москва Происшествия Шоу-бизнес
Софья Игнатова
Оставить комментарий

РЕН ТВ: последние новости