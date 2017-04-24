Злоумышленники ограбили актрису сериала "Интерны" и "Счастливы вместе" Софью Игнатову на юго-западе Москвы.

Как сообщает источник РЕН ТВ, инцидент произошел на Профсоюзной улице, когда артистка на своей машине остановилась на светофоре. Тогда злоумышленник, разбив боковое стекло ее автомобиля, выхватил из салона ее сумку с документами и деньгами.

Обстоятельства ЧП уточняются.