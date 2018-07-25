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Раскрыто заказное убийство топ-менеджера в Уфе
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Раскрыто заказное убийство топ-менеджера в Уфе 

Lenta.ru 49 минут назад
Фото: Lenta.ru
В ходе совместной операции региональных управлений СКР, МВД и ФСБ в Уфе задержаны заказчик и исполнители убийства 57-летнего Юрия Яшина, топ-менеджера одного из крупных башкирских предприятий, сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете России.
«В ночь с 23 на 24 июля 2018 года начато проведение совместной операции, на сегодняшний день задержаны все четверо исполнителей преступления. В результате проведения тактически выверенных и детально продуманных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий все задержанные подозреваемые дали признательные показания, подробно рассказав о деталях совершения ими особо тяжкого преступления. Кроме того, задержан заказчик преступления. Проведено множество следственных действий, в том числе более 10 обысков одновременно, назначены необходимые экспертизы», — заявил представитель СКР.
От других комментариев он воздержался.
Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, по версии следствия, убийство топ-менеджера УМПО заказал один из руководителей предприятия. Оно было совершено из-за конфликта на производстве.
Заместитель коммерческого директора Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО) Юрий Яшин пропал без вести 20 июля: он спустился в подземный гараж к автомобилю, и с тех пор его никто не видел. У машины была обнаружена большая лужа крови. Сразу же было возбуждено уголовное дело по статье «похищение человека». Спустя сутки, вечером 21 июля, тело Яшина было обнаружено неподалеку от его дома, в овраге возле железнодорожного моста с признаками насильственной смерти — у бизнесмена, в частности, была проломлена голова.
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