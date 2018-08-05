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Полиция возбудила дело по факту гибели девяти человек в ДТП под Калугой
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Полиция возбудила дело по факту гибели девяти человек в ДТП под Калугой 

Говорит Москва 52 минуты назад
Фото: letnews.ru
Авария произошла накануне на трассе «Украина». В результате столкновения четырёх автомобилей восемь человек погибли (шесть из них граждане Молдавии), восемь человек пострадали.
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