Дело возбудили после гибели 8 человек на дороге под Калугой 

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту аварии с летальным исходом в Калужской области, передает телеканал «360».
Инцидент произошел 4 августа на трассе М3 «Украина». На дороге разбились восемь человек. Еще столько же людей получили травмы различной степени тяжести. Ведется следствие. Проводятся судебно-медицинские и технические экспертизы.
Дело завели по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
В аварию попали легковушка, микроавтобус и грузовой автомобиль.