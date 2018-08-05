Дело возбудили после гибели 8 человек на дороге под Калугой

Инцидент произошел 4 августа на трассе М3 «Украина». На дороге разбились восемь человек. Еще столько же людей получили травмы различной степени тяжести. Ведется следствие. Проводятся судебно-медицинские и технические экспертизы.

Дело завели по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

В аварию попали легковушка, микроавтобус и грузовой автомобиль.