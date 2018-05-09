Мужчина застрелил оппонента во время ссоры в Подмосковье, возбуждено уголовное дело

Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Московской области. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти 26-летнего мужчины в результате огнестрельного ранения в Раменском районе Подмосковья — По факту убийства мужчина, 1992 года рождения, в поселке Кратово Раменского района Московской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», — в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Московской области. По данным следствия, 8 мая в поселке Кратово произошла ссора между двумя мужчинами. В ходе конфликта один из них выстрелил из травматического пистолета, но промахнулся. После этого он произвел выстрел уже из автоматического оружия. Полиция ищет лицо, причастное к совершению данного преступления, передает агентство «Москва» ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Труп мужчины с огнестрельным ранением нашли в Подмосковье Почти 60 мигрантов нелегально зарегистрировал хозяин квартиры на востоке Москвы