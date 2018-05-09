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Мужчина застрелил оппонента во время ссоры в Подмосковье, возбуждено уголовное дело
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Мужчина застрелил оппонента во время ссоры в Подмосковье, возбуждено уголовное дело 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Московской области.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти 26-летнего мужчины в результате огнестрельного ранения в Раменском районе Подмосковья.
— По факту убийства мужчина, 1992 года рождения, в поселке Кратово Раменского района Московской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», — в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Московской области.
По данным следствия, 8 мая в поселке Кратово произошла ссора между двумя мужчинами. В ходе конфликта один из них выстрелил из травматического пистолета, но промахнулся. После этого он произвел выстрел уже из автоматического оружия. Полиция ищет лицо, причастное к совершению данного преступления, передает агентство «Москва».
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