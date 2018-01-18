Более 3,5 млрд рублей ущерба от экономических преступлений возмещено в Татарстане

КАЗАНЬ, 18 января. / ТАСС /. МВД по Республике Татарстан за прошлый год выявило 2,6 тыс. экономических преступлений, сумма возмещенного ущерба гражданам и компаниям по таким правонарушениям превысила 3,6 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг глава МВД по Татарстану Артем Хохорин.

"За прошлый год выявлено 2 тыс. 574 экономических преступления. Гражданам и организациям возмещен ущерб на сумму, превышающую 3,6 млрд рублей. Четверть всех выявленных преступлений имели коррупционную направленность. По этому показателю наше министерство занимает второе место среди всех регионов России, уступая только Москве", — сказал он на итоговой коллегии министерства.

Хохорин добавил, что против государственной власти и интересов службы в 2017 году выявлено 431 преступление. В коррупции уличены 115 чиновников федерального, республиканского и муниципального уровня. Общая сумма полученных незаконных денежных вознаграждений превысила 32 млн рублей.

Кроме того, за прошлый год выявлено два преступления, связанных с обналичиванием денежных средств в составе организованных преступных групп. «Общий оборот обналиченных и транзитированных денежных средств по этим преступлениям составил 7,6 млрд рублей. Сумма незаконно извлеченного дохода на момент возбуждения уголовных дел — свыше 216 млн рублей. Все обвиняемые получили реальные сроки лишения свободы — это первый подобный приговор в Татарстане», — отметил Хохорин.

Всего, по данным МВД, в республике в 2017 году зарегистрировано свыше 46 тыс. преступлений, расследовано — более 26 тыс., каждое пятое из них — из категории тяжких и особо тяжких.