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На севере Москвы росгвардейцы задержали двух приезжих, избивших до смерти мужчину 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Росгвардейцы задержали двух приезжих за избиение до смерти мужчины на севере Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка Росгвардии.
"На Нижней улице к сотрудникам вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве обратился гражданин, сообщивший об избиении человека двумя мужчинами. По его словам, потерпевшему были нанесены удары палкой, а также колото-резаные раны", — сообщили в пресс-службе.
Росгвардейцы обнаружили мужчину без признаков жизни. В результате оперативных действий удалось задержать 35-летнего жителя Рязанской области и 36-летнего уроженца Пензенской области, подозреваемых в преступлении. Задержанные признали свою вину. Для дальнейшего разбирательства они были переданы сотрудникам полиции.
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Криминал , Росгвардия , ИТАР-ТАСС , Москва
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