Ещё
Мужчину избили и ограбили на 3,3 млн руб. в ресторане на севере Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчину избили и ограбили на 3,3 млн руб. в ресторане на севере Москвы 

Агентство «Москва» 56 минут назад
Фото: MosDay.ru
В ресторане на севере столицы неизвестные избили и ограбили мужчину, преступникам достались деньги потерпевшего. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Вечером 27 апреля в ресторан на ул. Черняховского ворвались четверо неизвестных. «Злоумышленники несколько раз ударили по голове мужчину 1987 г. рождения, работающего менеджером по продаже компьютерного оборудования, открыто похитили у него 2 млн руб. и 20 тыс. долл., после чего скрылись. Материальный ущерб составил около 3,3 млн руб.», — сказали в столичном главке.
По данному факту полиция возбудила уголовное дело о грабеже, ведется розыск преступников.
Агентство «Москва»: последние новости
В.Мединский поддержал просьбу СК о переводе экс-директора «Гоголь-центра» под домашний арест СК уменьшил сумму растраты по делу пресс-секретаря Роскомнадзора В.Ампелонского с 20 млн до 6 млн руб. Lexus стоимостью почти 7 млн руб. украли на западе столицы
Комментарии  Ещё 28 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост630
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО36
Майские пенсии доставят по особому графику146
Росгвардейцы ответят за смерть пауэрлифтера21
Видео
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:42
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт
Шоу-бизнес
00:53
У американских F-35 нашли «русские корни»
Оружие Армия
00:25
Самбурская оправдалась за нападки на Летучую
Шоу-бизнес
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение