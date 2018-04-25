Иномарку за 5 млн рублей угнали на севере Москвы

Неизвестный украл автомобиль Mercedes-Benz S500 стоимостью более 5 миллионов рублей на севере Москвы , по данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщает РИАМО

В полицию поступило сообщение о краже автомобиля по адресу: Волоколамское шоссе, 10.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный со стоянки по указанному адресу совершил кражу автомобиля Mercedes-Benz S500", — сказал представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Он уточнил, что сумма материального ущерба составила около 5,1 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.