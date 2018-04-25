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Иномарку за 5 млн рублей угнали на севере Москвы
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Иномарку за 5 млн рублей угнали на севере Москвы 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИАМО
Неизвестный украл автомобиль Mercedes-Benz S500 стоимостью более 5 миллионов рублей на севере Москвы, по данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщает РИАМО.
В полицию поступило сообщение о краже автомобиля по адресу: Волоколамское шоссе, 10.
"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный со стоянки по указанному адресу совершил кражу автомобиля Mercedes-Benz S500", — сказал представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
Он уточнил, что сумма материального ущерба составила около 5,1 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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