Генконсул объяснил, как Азимов получил российское гражданство

Подозреваемый в организации теракта в Санкт-Петербурге Аброр Азимов получил гражданство России благодаря своему отцу. С таким заявлением выступил генеральный консул в киргизском Оше Роман Свистин . Слова дипломата передает РИА Новости

«Единственное отличие — Джалилов (Акбаржон, предполагаемый террорист-смертник – прим. Рамблер) на момент получения российского гражданства был несовершеннолетним, и ему не требовалось предоставлять заявление о выходе из гражданства Киргизстана, как это было в случае с Азимовым», — заявил Свистин.

Азимов отказался от гражданства Киргизии в 2013 году. Генконсул добавил, что в момент получения задержанным российского гражданства информация о нем проверялась сотрудниками правоохранительных органов Киргизии и России. В настоящий момент устанавливается законность получения российского паспорта предполагаемый боевиком. Задержанный утверждает, что получил паспорт России на законных основаниях, так как его отец - российский гражданин.