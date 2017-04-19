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Генконсул объяснил, как Азимов получил российское гражданство
Подозреваемый в организации теракта в Санкт-Петербурге Аброр Азимов получил гражданство России благодаря своему отцу. С таким заявлением выступил генеральный консул в киргизском Оше Роман Свистин. Слова дипломата передает РИА Новости.
«Единственное отличие — Джалилов (Акбаржон, предполагаемый террорист-смертник – прим. Рамблер) на момент получения российского гражданства был несовершеннолетним, и ему не требовалось предоставлять заявление о выходе из гражданства Киргизстана, как это было в случае с Азимовым», — заявил Свистин.
Азимов отказался от гражданства Киргизии в 2013 году. Генконсул добавил, что в момент получения задержанным российского гражданства информация о нем проверялась сотрудниками правоохранительных органов Киргизии и России. В настоящий момент устанавливается законность получения российского паспорта предполагаемый боевиком. Задержанный утверждает, что получил паспорт России на законных основаниях, так как его отец - российский гражданин.
Аброр Азимов был задержан 17 апреля в Одинцовском районе Подмосковья. По версии следствия, 26-летний выходец из Киргизии готовил террориста-смертника Акбаржона Джалилова к взрыву в петербургском метро. Азимов стал девятым задержанным по делу о теракте. 5 апреля в Санкт-Петербурге полицейские задержали шестерых предполагаемых пособников террориста: Ибрагибжона Ерматова, Бахрама Ергашева, Сейфуллу Хакимова, Дилмурода Муидинова, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова. Кроме того, в Москве были задержаны Шохиста Каримова и Содик Ортиков. В их квартире были обнаружены детали взрывного устройства, идентичного тому, что был обезврежен на станции петербургского метро «Площадь Восстания». 3 апреля в Санкт-Петербурге в вагоне метро на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв. В результате теракта погибли 15 человек, более 50 человек пострадали. По версии следствия, взрыв совершил 22-летний выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов. 12 апреля президент России Владимир Путин предложил лишать гражданства осужденных за терроризм россиян.
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