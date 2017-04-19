В Краснодаре ФСБ задержала группу вербовщиков

Центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании в Краснодаре группы, занимавшейся вовлечением людей в экстремистскую деятельность, они интересовались взрывными устройствами.

Как отмечается в релизе, в Краснодарском крае проводятся "масштабные режимно-профилактические, фильтрационные мероприятия по выявлению лиц, возможно, причастных к терроризму".

"Так, в ходе специальной операции выявлена и пресечена противоправная деятельность группы лиц, активно занимавшихся вовлечением других граждан в религиозно-экстремистскую деятельность. В своем окружении они пропагандировали радикальную исламскую идеологию, высказывали желание принять участие в "джихаде"", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проведения обыска по месту жительства задержанных "были обнаружены компоненты к изготовлению самодельного взрывного устройства (около 150 грамм пластичного взрывчатого веществ), коробки с гайками, религиозно-экстремистская литература".

"В ходе осмотра их телефонов были выявлены ссылки на специализированные сайты по взрывчатым веществам и взрывным устройствам, на страницах в соцсети "Контакте" обнаружены тексты с признаками религиозно-экстремистского содержания", — отмечается в релизе.

В настоящее время граждане задержаны, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.