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Женщина скончалась после употребления неизвестного вещества в отделе полиции в Москве
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Женщина скончалась после употребления неизвестного вещества в отделе полиции в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На юго-востоке Москвы подозреваемая в хранении наркотиков скончалась в отделении полиции после употребления неизвестного вещества, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
Он сообщил, что 21 марта в ОВД «Марьино» была доставлена женщина, задержанная по подозрению в хранении наркотиков.
«Находясь в помещении, женщина достала сверток с неизвестным веществом и употребила его. Сотрудники полиции вызвали скорую помощь, однако женщину спасти не удалось», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по факту происшествия проводится проверка.
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 Ещё 2 источника 
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