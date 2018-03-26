Женщина скончалась после употребления неизвестного вещества в отделе полиции в Москве

Он сообщил, что 21 марта в ОВД «Марьино» была доставлена женщина, задержанная по подозрению в хранении наркотиков.

«Находясь в помещении, женщина достала сверток с неизвестным веществом и употребила его. Сотрудники полиции вызвали скорую помощь, однако женщину спасти не удалось», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по факту происшествия проводится проверка.