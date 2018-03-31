Ещё
Суд арестовал Артура Максидова по подозрению в хищениях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд арестовал Артура Максидова по подозрению в хищениях 

Деловая газета «Взгляд» 18 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Тверской суд Москвы санкционировал арест гендиректора фирмы «Интекс» группы «Сумма» Артура Максидова, подозреваемого в хищении 670 млн рублей, сообщили в суде.
Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), а Артура Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе, передает РИА «Новости».
Кроме того, следователь в Тверском суде заявил, что при обыске у брата миллиардера Зиявудина Магомедова, совладельца группы «Сумма» Магомеда Магомедова найдено боевое оружие без документов. «При обыске у Магомеда Магомедова найдено боевое оружие, документы на которое предоставлены не были», — заявил следователь.
Напомним, ранее в субботу полиция заподозрила совладельцев группы «Сумма» Магомеда и Зиявудина Магомедова в хищениях, растрате и создании преступного сообщества.
Сообщалось также, что гендиректора компании из группы «Сумма» Артура Максидова подозревают в хищениях почти на 669 млн рублей.
В материалах суда сообщалось, что в день задержания подозреваемый в мошенничестве миллиардер Зиявудин Магомедов планировал улететь в Майами.
Адвокат заявил, что подозреваемый в хищениях совладелец группы «Сумма» миллиардер Зиявудин Магомедов готов заплатить суду 2,5 млрд рублей залога, столько же, сколько ему вменяет следствие в виде ущерба.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Миллиардер Магомедов в день задержания планировал улететь в Майами Главу компании из группы «Сумма» Максидова заподозрили в хищениях почти на 669 млн рублей Совладельцев группы «Сумма» заподозрили по трем статьям УК
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полыхающая столичная высотка попала на видео52
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»406
2,5 млрд рублей за свободу. Магомедов готов внести залог128
Жена об уходе Ивана Краско к бывшей35
Миллиардеру Магомедову не дали улететь в Майами108
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:33
Полыхающая столичная высотка попала на видео
Происшествия Пожары
00:15
У российских истребителей появится «невидимая» бомба
Оружие Армия
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение