Суд арестовал Артура Максидова по подозрению в хищениях

Тверской суд Москвы санкционировал арест гендиректора фирмы «Интекс» группы «Сумма» Артура Максидова, подозреваемого в хищении 670 млн рублей, сообщили в суде.

Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), а Артура Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе, передает РИА «Новости»

Кроме того, следователь в Тверском суде заявил, что при обыске у брата миллиардера Зиявудина Магомедова, совладельца группы «Сумма» Магомеда Магомедова найдено боевое оружие без документов. «При обыске у Магомеда Магомедова найдено боевое оружие, документы на которое предоставлены не были», — заявил следователь.

Напомним, ранее в субботу полиция заподозрила совладельцев группы «Сумма» Магомеда и Зиявудина Магомедова в хищениях, растрате и создании преступного сообщества.

Сообщалось также, что гендиректора компании из группы «Сумма» Артура Максидова подозревают в хищениях почти на 669 млн рублей.

В материалах суда сообщалось, что в день задержания подозреваемый в мошенничестве миллиардер Зиявудин Магомедов планировал улететь в Майами

Адвокат заявил, что подозреваемый в хищениях совладелец группы «Сумма» миллиардер Зиявудин Магомедов готов заплатить суду 2,5 млрд рублей залога, столько же, сколько ему вменяет следствие в виде ущерба.