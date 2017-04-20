Установлен заказчик теракта в метро Петербурга

17 апреля правоохранители задержали организатора теракта, им оказался уроженец Киргизии Аброр Азимов. По данным спецслужб, именно он "осуществил подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова", который привел в действие взрывное устройство в вагоне петербургского метро.

3 апреля в Санкт-Петербурге в метро произошел взрыв на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт-2». Жертвами взрыва стали 15 человек, 61 пассажир пострадал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».