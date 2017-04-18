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За поимку «стрелка с Facebook» пообещали 50 тысяч долларов
Полиция американского города Кливленд объявила награду в 50 тысяч долларов за информацию о местонахождении Стивена Стивенса, который 16 апреля убил 74-летнего прохожего, транслируя происходящее Facebook. Об этом сообщает The Inde endent.
Преступника ищут правоохранители штатов Пенсильвания, Нью-Йорк, Мичиган, и Индиана. Следователи полагают, что он все еще перемещается на своем автомобиле, на котором он скрылся с места преступления.
Ранее злоумышленник также пояснил, что перед преступлением он расстался с любимым человеком и проиграл все деньги в казино.
Полиция Кливленда разместила в своем Twitter фото подозреваемого, отметив, что Стивенс вооружен и опасен. Местным жителям рекомендовано, увидев преступника, не приближаться к нему, а незамедлительно обратиться в экстренные службы.
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