Двое подростков пойдут под суд за грабежи и убийство

Новосибирске закончилось следствие по делу двух подростков, которых обвиняют в шести грабежах, разбое и убийстве.

Следователи выяснили, что до ноября 2017 года двое подростков 16 и 17 лет грабили в Первомайском районе женщин. Последний из грабежей закончился убийством 43-летней женщины.

«Несовершеннолетние находясь во дворе дома по ул. Героев Революции увидели проходящую мимо женщину, подбежали к ней, сбили с ног и нанесли по голове не менее семи ударов ногами, после чего похитили сотовый телефон стоимостью 500 рублей», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета Новосибирской области.

Убедившись в том, что женщина не подаёт признаков жизни, подростки перетащили её к гаражам и скрылись с места преступления. В ноябре 2017 года их разыскали и задержали полицейские.

Сейчас следователи собрали достаточно доказательств, чтобы подростки предстали перед судом.

В прошлом месяце завершилось следствие по громкому делу об убийстве беременной девушки в селе Новомошковском — в преступлении обвиняют её 20-летнего парня.