По факту сожжения российского флага у Кремля возбуждено уголовное дело

Московские следователи СК возбудили уголовное дело за сожжение российского флага перед Кремлем в августе 2016 года. Потребовалось почти восемь месяцев, чтобы вычислить состоящего на учете в психбольнице подозреваемого.

Как стало известно «МК», за надругательство над государственным символом задержан 31-летний москвич Никита (он постоянно проживает в подмосковном Серпухове). По профессии молодой человек представляется программистом.

Около года назад мужчина принялся выкладывать в социальной сети провокационные ролики. Так, 21 августа 2016 года он разместил съемку сожжения российского флага возле восточной стороны Кремля. Со словами: «Сегодня в знак протеста против чудовищной преступной политики Российской Федерации и русских будет сожжен флаг Российской Федерации», акционист облил символ жидкостью для мангала и поджег зажигалкой, параллельно ведя запись на мобильный телефон. Как уверяет вандал, неподалеку стояли полицейские, но никто не остановил его. Мужчина в этот же день выложил ролик на свои персональные странички, а 22 августа все его аккаунты заблокировали — это было сделано автоматически по требованию Генпрокуратуры РФ

19 сентября Никита, возмущенный этим решением, наведался к зданию ведомства на Большой Дмитровке и вытряхнул кошачий лоток со всем содержимым на коврик ведомства. Опять же он ушел домой беспрепятственно.

Затем 3 ноября хулиган, уже представившись активистом движения геев и лесбиянок России, на Поклонной горе затушил уриной Вечный огонь — он также снимал свои действия. На этот раз вандала задержали и после короткой беседы с представителем ФСБ отправили в психбольницу. Медики диагностировали шизотипическое расстройство личности (это вялотекущая форма шизофрении) и госпитализировали. Из психиатрической клиники Никита вышел не так давно. А на днях в отношении него возбудили уголовное дело по статье 329 «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации».

Скорее всего, гражданин уйдет от ответственности по причине учета в ПНД.