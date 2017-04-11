Директор ФСБ рассказал о терактах, предотвращенных в 2016 году

"Только за прошедший год были предотвращены 16 терактов в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге, Туле, Уфе, Сочи, Новосибирске и Нижнем Новгороде. Участниками нейтрализованных групп также являлись граждане СНГ", — сказал Бортников.

"Ликвидировано 46 ячеек международных террористических организаций", — добавил он.