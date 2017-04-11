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Директор ФСБ рассказал о терактах, предотвращенных в 2016 году
За прошедший год было предотвращено 16 терактов в девяти городах России, ликвидировано 46 ячеек международных террористических организаций, заявил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета РФ Александр Бортников во вторник на заседании НАК.
"Только за прошедший год были предотвращены 16 терактов в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге, Туле, Уфе, Сочи, Новосибирске и Нижнем Новгороде. Участниками нейтрализованных групп также являлись граждане СНГ", — сказал Бортников.
"Ликвидировано 46 ячеек международных террористических организаций", — добавил он.
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