Кремль прокомментировал взрыв в Ростове-на-Дону

В сложившейся обстановке необходимо воздержаться от распространения слухов и непроверенных данных о терактах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 6 апреля.

Официальный представитель Кремля отметил, что давать оценку уровню террористической угрозы должен Национальный антитеррористический комитет (НАК)

«Собственно, вы знаете, что они призывают к взвешенной подаче информации, предостерегают от использования непроверенной информации и от распространения слухов, которые не соответствуют действительности», — сказал он, отвечая на вопрос, можно ли говорить о снижении уровня антитеррористической безопасности в связи со взрывом в Ростове-на-Дону.