Жителей России напугали рассылкой о готовящихся по всей стране терактах

После теракта в Петербурге в социальных сетях и мессенджерах в WhatsApp, Viber и Telegram «от первоисточника ФСБ » массово распространяются фейковые сообщения с предупреждениями о готовящейся по всей России терактах. Об этом «Ленте.ру» рассказали пользователи, получившие подобную рассылку.

В объявлениях сообщается, что в связи с действиями России в Сирии в крупных городах готовится серия терактов, которую должны осуществить 18 смертников. Далее перечисляются населенные пункты, в которых у ФСБ «мощное усиление».

Как сообщает ТАСС, силовые ведомства и правоохранительные органы переведены на усиленный вариант несения службы. Однако в Управлении ФСБ по Татарстану 4 апреля заверили, что информация в рассылке не соответствуют действительности. «Оперативная обстановка в республике находится под контролем», — пояснили агентству в пресс-службе управления.

Картинка «от первоисточника ФСБ» появлялась в соцсетях и мессенджерах в конце сентября 2016 года, когда представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил, что после действий России в Сирии террористы «несомненно», нанесут «удары по российским интересам, возможно, даже по российским городам».

Изображение всплывало в сети и ранее, и каждый раз правоохранительные органы опровергали причастность к распространению этих фотографий.

В результате теракта в петербургском метрополитене погибли 14 человек. Днем 3 апреля в вагоне поезда, следовавшего от «Сенной площади» к «Технологическому институту», сработало взрывное устройство. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

С 4 апреля в Петербурге объявлен трехдневный траур. В северной столице и в Москве введены меры повышенной безопасности на транспорте.