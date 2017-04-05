В СК прокомментировали увольнение с работы ошибочно осуждённого в теракте мужчины

«Информация о том, что сотрудники регионального следственного управления обратились к работодателю Никитина в городе Нижневартовске с просьбой о его увольнении, которая была опубликована в ряде СМИ, не соответствует действительности», — цитирует РИА Новости представителя окружного следственного управления Алину Никифорову

Ранее Никитин заявил, что лишился работы в Нижневартовске после того как к его работодателю обратились представители регионального СК.