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В СК прокомментировали увольнение с работы ошибочно осуждённого в теракте мужчины
В СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу опровергли информацию, что ведомство причастно к увольнению Андрея (Ильяса) Никитина, чью фотографию ранее СМИ распространили как предполагаемого организатора взрыва в метро Санкт-Петербурга.
«Информация о том, что сотрудники регионального следственного управления обратились к работодателю Никитина в городе Нижневартовске с просьбой о его увольнении, которая была опубликована в ряде СМИ, не соответствует действительности», — цитирует РИА Новости представителя окружного следственного управления Алину Никифорову.
Ранее Никитин заявил, что лишился работы в Нижневартовске после того как к его работодателю обратились представители регионального СК.
3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошёл взрыв. Жертвами теракта стали 14 человек, включая смертника, более 50 пострадали. Исполнителем взрыва в метрополитене оказался 22-летний Акбаржон Джалилов.
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