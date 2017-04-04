По делу о теракте в Петербурге появились новые подозреваемые

Следователи заподозрили молодую пару в подготовке теракта в петербургском метро. Об этом сообщает РЕН ТВ

Речь идет о молодом человеке и девушка примерно 20 лет. По предварительным данным, они приехали в Санкт-Петербург «из стран СНГ».

Сейчас следователи просматривают записи с камер наблюдения в метро, чтобы установить личности молодых людей.

Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт». Еще одну бомбу нашли на станции «Площадь Восстания», позже ее обезвредили.

По последним данным, при взрыве погибли 14 человек и еще 62 пострадали. Следственный комитет РФ возбудил по факту случившегося дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).

СМИ писали, что бомбу привел в действие террорист-смертник из Средней Азии. По предварительным данным, он имел связи с сирийскими боевиками. Госкомитет национальной безопасности Киргизии идентифицировал личность предполагаемого смертника, тело которого нашли в центре взрыва. Им оказался Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, «уроженец Оша, а ныне гражданин России».

Также сообщалось, что по подозрению в подготовке теракта объявили в розыск двух человек, один из которых оставил бомбу на «Площади Восстания».