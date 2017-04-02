Убивший 20 прихожан смотритель храма объяснил мотивы своего преступления

Смотритель храма в пакистанской провинции Пенджаб заявил, что совершил убийство прихожан из-за подозрений, что его могут убить.

Как сообщает GEO TV, он боялся, что прихожане могут его отравить.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 20 человек стали жертвами нападения психически больного смотрителя храма.

Он приглашал прихожан по телефону и принимал их в отдельной комнате. По словам одного из выживших, смотритель давал жертвам еду с неустановленным наркотическим веществом, после чего раздевал их и избивал до смерти.