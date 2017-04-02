Известного радиоведущего избили и ограбили в центре Москвы

Российский теле- и радиоведущий Константин Михайлов стал жертвой преступников. Трое неизвестных напали на него, когда он выходил из ночного клуба в центре столицы. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщил Life источник в правоохранительных органах

Как рассказал стражам порядка радиоведущий, один из мужчин ударил его в челюсть, а двое других отобрали паспорт, банковские карты и ноутбук. После этого преступники скрылись.

В настоящий момент сотрудники полиции разыскивают злоумышленников.

Михайлов — один из популярных радиоведущих на российском радио. Он также известен, как режиссер, музыкальный продюсер и DJ. В настоящий момент он ведет сразу несколько программ на радиостанции MAXIMUM.