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Известного радиоведущего избили и ограбили в центре Москвы
Фото: vk.com/kmikhaylov
Российский теле- и радиоведущий Константин Михайлов стал жертвой преступников. Трое неизвестных напали на него, когда он выходил из ночного клуба в центре столицы. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщил Life источник в правоохранительных органах.
Как рассказал стражам порядка радиоведущий, один из мужчин ударил его в челюсть, а двое других отобрали паспорт, банковские карты и ноутбук. После этого преступники скрылись.
В настоящий момент сотрудники полиции разыскивают злоумышленников.
Михайлов — один из популярных радиоведущих на российском радио. Он также известен, как режиссер, музыкальный продюсер и DJ. В настоящий момент он ведет сразу несколько программ на радиостанции MAXIMUM.
В декабре 2016 года жертвой столичных преступников стал один из солистов группы «На-На» Вячеслав Жеребкин. Из его автомобиля, припаркованного на Рождественском бульваре, вытащили деньги и сумку с документами.
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