СМИ заявили о смертельной облаве на гомосексуалистов в Чечне

В Чечне силовики проводят массовые задержания мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации, а также по подозрению в ней, утверждает «Новая газета». По ее информации, задержаны более ста человек, среди которых известные в республике люди, в том числе представители местного муфтията и двое телеведущих. Облаву издание связывает с провалившимися намерениями активистов проекта GayRussia.ru провести гей-прайды в Нальчике, Ставрополе, Майкопе и Черкеске.

«Новая газета» пишет, что массовые задержания проходят не только в Грозном, но и в других районах республики. Сведения об «облаве» изданию подтвердили в чеченском управлении ФСБ , местной прокуратуре, в МВД республики и администрации главы Чечни. Причем источник «Новой газеты» назвал «профилактической зачисткой» связав именно с информационным фоном.

Издание сообщает как минимум о трех убитых. Смертельная опасность угрожает и остальным задержанным, подчеркивает «Новая газета», так как подозрение в нетрадиционной ориентации – очень серьезное в традиционном местном обществе. Здесь ее стараются не демонстрировать, но скрыть что-либо все равно очень сложно.

«Семье достаточно сообщить о причине задержания, и родственники не будут обращаться с жалобами в официальные инстанции, а факты задержания и даже убийства своих близких будут тщательно скрывать», - пишет газета.

Один человек, узнав о задержаниях от своего родственника-военного, рискнул предупредить других. Он рассказал, что если кого-то «подставят», то потом пытают, что он сдал других, говорится в публикации.

Издание спросило, что руководитель GayRussia.ru, ЛГБТ-активист Николай Алексеев думает по поводу происходящего, напомнив, что именно участники его проекта подали заявки на гей-прайды в нескольких городах, не разобравшись в местной специфике. Николаев заявил, что журналист оперирует голословными фактами, добавив, что ему о подобных последствиях действий участников ЛГБТ-проекта неизвестно. Он добавил, что подачей заявок на парады, запрет которых он оспаривает через ЕСПЧ , реализует свое конституционное право.