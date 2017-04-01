Подозреваемый в организации покушения на главу Чечни Ямадаев объявлен в розыск

Следствие объявило в федеральный розыск бывшего офицера батальона "Восток" Ису Ямадаева по подозрению в организации покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова . Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Иса Ямадаев подозревается в организации покушения на главу Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Возбуждено уголовное дело. Иса Ямадаев объявлен в федеральный розыск", - сказал собеседник агентства, добавив, что других подробностей пока сообщить не может.

В октябре прошлого года Кадыров сообщил, что за годы руководства республикой на него не раз покушались, и выразил уверенность, что эти попытки будут предприняты и в будущем. При этом он опроверг появившуюся в СМИ информацию о якобы готовившемся на него весной 2016 года покушении.

3 октября "Новая газета" сообщила со ссылкой на источники о провалившейся попытке покушения на жизнь Кадырова. Издание, ссылаясь на свои источники, сообщило, что в резиденции Кадырова в селе Беной Ножай-Юртовского района была обнаружена заложенная взрывчатка. В результате были арестованы несколько участников неудавшегося покушения.