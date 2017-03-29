Украина объявила в розыск российского генерала

Генерал-майор Вооружённых сил России Роман Шадрин объявлен в розыск на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

«Гражданину Российской Федерации, генерал-майору Вооружённых Сил Российской Федерации Р. Шадрину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны), ч.1 ст. 438 (ведение приказов о совершении жестокого обращения с гражданским населением) УК Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Шадрин объявлен в розыск. В настоящее время готовится ходатайство о разрешении на его задержание.