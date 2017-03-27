Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк прокомментировал сообщения о заочном аресте в России и назвал их бредом.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Посольство Украины в России получило копию уведомления Ессентукского городского суда Ставропольского края», — говорится в комментарии Яценюка.

Ранее сообщалось, что суд города Ессентуки заочно арестовал бывшего Яценюка.