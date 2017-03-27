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Яценюк прокомментировал сообщения о заочном аресте в России

Яценюк прокомментировал сообщения о своем аресте в России
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Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк прокомментировал сообщения о заочном аресте в России и назвал их бредом.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Посольство Украины в России получило копию уведомления Ессентукского городского суда Ставропольского края», — говорится в комментарии Яценюка.
Ранее сообщалось, что суд города Ессентуки заочно арестовал бывшего Яценюка.
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Арсений Яценюк
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