Росгвардия прокомментировала заявление ИГ* об атаке в Чечне

Ответственность ИГ* за атаку на воинскую часть в Чечне подтверждает, что РФ находится на переднем крае борьбы с террором, сообщает в пятницу департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии.

"Террористическая организация ИГИЛ* взяла на себя ответственность за нападение на воинскую часть Росгвардии в станице Наурская Чеченской республики…Этот факт в очередной раз показал, что войска национальной гвардии Российской Федерации находятся на переднем крае борьбы с международным терроризмом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "шесть военнослужащих, погибших в результате нападения, до конца выполнили свой воинский долг. Бандиты были уничтожены. Бойцы Росгвардии доказали, что они противодействуют террористическим угрозам и надежно обеспечивают мирную жизнь российских граждан".

Ранее сообщалось, что шесть военнослужащих Росгвардии погибли, еще трое получили ранения при нападении боевиков на воинскую часть в Чечне. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что шесть террористов напали на объект воинской части Росгвардии, дислоцирующейся в районе станицы Наурская в Чечне. Террористы были уничтожены. Жизни пострадавших бойцов Росгвардии в настоящее время ничего не угрожает. С семьями раненых и погибших работают психологи.

* Террористическая организация, запрещенная в России