Известно имя убийцы Вороненкова

Названо имя убийцы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова , который был застрелен накануне в центре Киева. Исполнителем преступления был 28-летний Павел Паршов, сообщает украинское издание «Обозреватель» со ссылкой на неназваные источники.

Паршов уже находился в розыске за преступления, которые предусмотрены ст. 205 и 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем).

При Паршове правоохранители обнаружили удостоверение участника боевых действий, которое было выдано Нацгвардией Украины. Информацию о том, что убийца Вороненкова служил в Нацгвардии, официально подтвердил и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко

Днем в четверг, 23 марта, в центре Киева был убит экс-депутат Госдумы Денис Вороненков. Охраннику удалось ранить преступника,позднее убийца скончался в больнице.