В Куршевеле ограбили дачу Прохорова

Во французском Куршевеле ограблено принадлежащее российскому миллиардеру Михаилу Прохорову шале — небольшая дача в швейцарском стиле. Злоумышленники проникли на территорию дома в ночь на 19 марта, сообщает Le Dauphine.

На опубликованном изданием кадре с камеры видеонаблюдения запечатлены двое мужчин, их лица закрыты до глаз, у одного из них есть рюкзак.

Сведений об ущербе или пострадавших нет, также не уточняется, было ли это ограбление или кража со взломом. Расследование поручено куршевельской жандармерии и подразделению из города Альбервиль.

Прохоров регулярно отдыхает в Куршевеле. В январе 2007 года полицейские задержали на этом курорте 26 человек, среди которых был российский миллиардер и 16 его спутниц, в рамках расследования уголовного дела о создании международной сети проституции. Всех задержанных впоследствии отпустили без предъявления обвинений, а осенью 2009-го дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления.

Михаил Прохоров — основатель группы «Онэксим», владеющей активами в горно-металлургической отрасли, финансах, недвижимости; также инвестфонду принадлежала компания, работавшая над ныне закрытым проектом «Ё-мобиля». Помимо этого, миллиардер занимался политикой, в частности, в течение трех месяцев председательствовал в партии «Правое дело».