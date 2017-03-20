Экс-губернатору Челябинской области Юревичу предъявили обвинение

Ранее следствие заподозрило бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича в получении взятки от министра здравоохранения региона Виталия Тесленко

"Вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в отношении бывшего губернатора Челябинской области (в 2010-2014 годах) Михаила Юревича по статьям "получение взятки" и "подстрекательство к клевете", — сказала Петренко.

Юревич возглавлял Челябинскую область в 2010-2014 годах, а до этого пять лет был мэром Челябинска.