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Экс-губернатору Челябинской области Юревичу предъявили обвинение
Бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу предъявили обвинение в получении взятки и подстрекательстве к клевете, сообщила и.о. руководителя управления взаимодействия со средствами массовой информации СК России Светлана Петренко.
Ранее следствие заподозрило бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича в получении взятки от министра здравоохранения региона Виталия Тесленко.
"Вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в отношении бывшего губернатора Челябинской области (в 2010-2014 годах) Михаила Юревича по статьям "получение взятки" и "подстрекательство к клевете", — сказала Петренко.
Юревич возглавлял Челябинскую область в 2010-2014 годах, а до этого пять лет был мэром Челябинска.
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