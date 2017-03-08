СМИ сообщили о перестрелке между полицейскими в Дагестане

В СМИ появилась информация, что в дагестанском селении Новолак произошла перестрелка между сотрудниками полиции.

Как сообщают местные издания, трое сотрудников правоохранительных органов во время отдыха в ресторане в ходе драки сломали челюсть начальнику ОМВД одного из районов Дагестана. В ответ он открыл стрельбу из табельного оружия. Он ранил капитана, прапорщика и старшего сержанта - один из них получил ранение в коленную чашечку, другой - в пах, а третий - в брюшную полость. Все пострадавшие были госпитализированы.

Сообщается, что после инцидента "стрелок" был освобожден от должности.