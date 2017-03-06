Источник: бывший замглавкома Внутренних войск МВД РФ арестован по подозрению во взятке

Задержан экс-заместитель главы главнокомандующего Внутренних войск МВД РФ (Росгвардия) Вячеслав Варчук. Его подозревают в получении взятки в размере 10 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Вячеслав Варчук был задержан за получение взятки. В настоящее время в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - заявил источник агентства.