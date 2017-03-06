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Источник: бывший замглавкома Внутренних войск МВД РФ арестован по подозрению во взятке
Бывший заместитель главнокомандующего Внутренних войск МВД РФ (ныне Росгвардия) Вячеслав Варчук
Фото: Официальный сайт внутренних войск Министерства внутренних дел
Задержан экс-заместитель главы главнокомандующего Внутренних войск МВД РФ (Росгвардия) Вячеслав Варчук. Его подозревают в получении взятки в размере 10 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Вячеслав Варчук был задержан за получение взятки. В настоящее время в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - заявил источник агентства.
По данным СМИ, взятку Варчуку передал его подчиненный, полковник Александр Костин. Факт ареста подтвердил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, назвавший задержание Варчука «системной работой по наведению порядка в ведомстве».
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