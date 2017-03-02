В аэропорту Египта задержали россиянина со взрывчаткой

В аэропорту Борг-эль-Араб в Александрии сотрудники правоохранительных органов Египта задержали россиянина с самодельной бомбой. Об этом сообщает Al-Masry Al-Youm

Подозрения у сотрудников аэропорта вызвал предмет в багаже пассажира. Для проверки чемодана была вызвана саперная группа. Как сообщает издание, задержанный планировал пронести взрывное устройство на борт самолета Turkish Airlines, следовавшего в Стамбул.