Тульский монах получил год тюрьмы за драку капустой

Суд Беляевского района Тулы приговорил послушника Жабынского мужского монастыря за избиение другого монаха кочаном капусты к одному году лишения свободы, сообщает пресс-служба Управления судебного департамента Тульской области. Приговор пока не вступил в силу.

Сообщается, что монахи поссорились из-за того, что один из них забил общий холодильник продуктами. Другому это не понравилось и он ударил послушника кочаном капусты, попав ему в переносицу.

Монах, осужденный по части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), согласился с выдвинутыми против него обвинениями и ходатайствует о рассмотрении дела в общем порядке, то есть суд вправе вынести приговор без дальнейшего судебного разбирательства.

11 февраля во Владимире священник, управлявший Toyota Land Cruiser, сбил другого клирика на нерегулируемом пешеходном переходе. 13 февраля церковь приняла решение отстранить его от службы.