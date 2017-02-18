В Москве сотрудники Росгвардии задержали со стрельбой подозреваемых в уличном грабеже

Сотрудники вневедомственной охраны (УВО) Росгвардии задержали возле торгового центра в Москве двух грабителей, отобравших у покупателей деньги и мобильные телефоны. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве, при задержании был сделан предупредительный выстрел.

Как рассказали в управлении, 18 февраля около 01:00 на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал о происшествии с охраняемого объекта, расположенного на Минской улице. К прибывшим на место вызова сотрудникам Росгвардии обратились двое молодых людей, которые сообщили, что их ограбили четверо неизвестных, после чего скрылись.

"В ходе поисков злоумышленники были замечены на Кастанаевской улице. При задержании подозреваемые оказали сопротивление, в связи с чем для их задержания сотрудник вневедомственной охраны сделал предупредительный выстрел. Пойманными оказались трое приезжих из Тюмени и уроженец Краснодарского края", - сказали в пресс-службе.

Подозреваемые доставлены в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении против них уголовного дела.

В ведомстве отметили, что сотрудники УВО Росгвардии наряду с охраной государственных и особо важных объектов города, вместе с полицией обеспечивают безопасность граждан на улицах Москвы. Круглосуточно улицы столицы патрулируют более 450 автоэкипажей групп немедленного реагирования УВО.