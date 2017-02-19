На востоке Москвы похищены двое мужчин

Полицейские ищут неизвестных, похитивших двоих мужчин на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Похищение произошло на Щелковском шоссе, жертвами стали двое мужчин", - сказал собеседник агентства.

В связи с произошедшим в столице введен план "Перехват". "Разыскиваются два автомобиля - серебристый Ford Focus и темно-синий Volvo", - добавил собеседник агентства.