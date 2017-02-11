Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Источник назвал единственного потерпевшего по делу хакеров «Шалтай-Болтай»
Источник, близкий к расследованию дела хакерской группы «Шалтай-Болтай», сообщил, что потерпевшим пока признан один человек, сотрудник «Сбербанка» Евгений Кисляков, его почту взломали обвиняемые; также хакеры проверяются на причастность к взлому почты чиновников. Преступление в отношении Кислякова совершили зимой-весной 2016 года. Эпизод Кислякова пока единственный в деле. «В преступлении обвиняются Владимир Аникеев, Константин Тепляков и Александр Филинов», - передает ТАСС слова источников.
Также следователи проверяют причастность хакеров к взлому почты высокопоставленных российских чиновников, в том числе замначальника управления президента по внутренней политике Тимура Прокопенко. Его интернет-переписку взломали в 2015 году. Прокопенко также может быть признан потерпевшим.
В четверг источники сообщали, что арест лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева и его соучастников не связан со взломом почты чиновников правительства России.
Напомним, об аресте Аникеева стало известно в конце января, само задержание прошло в ноябре 2016-го. На допросе он дал показания против замглавы Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова. Позже еще один фигурант дела Александр Филинов заявил, что лидер «Шалтая-Болтая» рассказал следствию об участниках группы.
Оставить комментарий