Полиция задержала в Москве угонщика, выкинувшего водителя из иномарки

Нападение на водителя и кража машины произошли около одного из жилых домов по улице Корнейчука.Столичная полиция задержала угонщика, который выкинул водителя из иномарки и украл автомобиль.

По данным сотрудника пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел (МВД), около одного из жилых домов по улице Корнейчука злоумышленник напал на водителя Hyundai Solaris. Нападение и угон произошли накануне вечером. По информации ведомства, около 19 часов вечера злоумышленник проник в автомобиль через незапертую дверь. С помощью электрошокера он нейтрализовал сидящего за рулем водителя, а после высадил свою жертву из машины и скрылся на автомобиле.

Для того, чтобы поймать злоумышленника, в городе был объявлен план «Перехват». В результате, полицейские задержали угонщика около 21 часа вечера на Полярном проезде. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, отмечает РЕН ТВ.