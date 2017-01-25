На Ямале рыбак застрелил рыбака вместо белки

В Ноябрьске, ЯНАО, в суд передали уголовное дело в отношении мужчины, который выстрелил в рыбака вместо белки. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на официальный сайт следственного управления Следственного комитета России по округу.

29-летний житель города Ноябрьска приехал порыбачить 16 сентября 2016 года в районе Новогоднего месторождения нефти в лесотундровой местности. Он выстрелил из мелкокалиберной винтовки в белку, однако попал в правую подлопаточную область мужчине, который рыбачил за кустами.

«Подбежав к потерпевшему, которого он ранее не видел, мужчина вызвал «скорую помощь» и предпринял попытки самостоятельно оказать первую помощь, но 58-летний потерпевший скончался от полученного ранения», - указано в сообщении СК.

Следствие установило все обстоятельства совершенного преступления и направило дело в суд. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности). Обвиняемый полностью признал вину и сотрудничал со следствием.