Арестован еще один сотрудник Центра информационной безопасности ФСБ

В сообщении RNS ссылаются на источник, знакомый с ситуацией. Как отмечается в публикации, Докучаев был арестован в декабре 2016 года. Один из знакомых задержанного заявил, что не видел сотрудника центра с ноября 2016 года. В Центре общественных связей ФСБ России информацию никак не комментируют.

В декабре 2016 года появилась информация об аресте сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова и руководителя одного из подразделений Центра информационной безопасности ФСБ России Сергея Михайлова . Их обвиняют в государственной измене. По версии следствия, Михайлов получил деньги от одной из иностранных компаний при посредничестве одного из предприятий в сфере информационной безопасности.

По словам основателя платежной системы Chronopay Павла Врублевского, Михайлов «курирует весь интернет-бизнес в стране» и «неформально определяет политику всей отрасли кибербезопасности и интернет-коммерции».