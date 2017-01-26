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Арестован еще один сотрудник Центра информационной безопасности ФСБ
Сотрудники правоохранительных органов арестовали еще одного специалиста Центра информационной безопасности ФСБ. Задержанного зовут Дмитрий Докучаев, он занимал должность старшего оперуполномоченного 2-го отдела оперативного управления Центра информационной безопасности (ОУ ЦИБ) ФСБ России. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Rambler News Service.
В сообщении RNS ссылаются на источник, знакомый с ситуацией. Как отмечается в публикации, Докучаев был арестован в декабре 2016 года. Один из знакомых задержанного заявил, что не видел сотрудника центра с ноября 2016 года. В Центре общественных связей ФСБ России информацию никак не комментируют.
В декабре 2016 года появилась информация об аресте сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова и руководителя одного из подразделений Центра информационной безопасности ФСБ России Сергея Михайлова. Их обвиняют в государственной измене. По версии следствия, Михайлов получил деньги от одной из иностранных компаний при посредничестве одного из предприятий в сфере информационной безопасности.
По словам основателя платежной системы Chronopay Павла Врублевского, Михайлов «курирует весь интернет-бизнес в стране» и «неформально определяет политику всей отрасли кибербезопасности и интернет-коммерции».
13 января появилась информация, что начальник ЦИБ ФСБ и замруководитель 1-й службы ФСБ Андрей Герасимов может покинуть свои посты в связи с расследованием в отношении замначальника ЦИБ.
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