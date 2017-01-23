Убивавший бездомных ради «армии зомби» экс-милиционер избежит наказания

Бывший милиционер, которого подозревают в ритуальных убийствах на территории кладбища в Свердловской области, признан невменяемым. Экс-сотрудник правоохранительных органов убивал бездомных «ради армии зомби». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

Как говорится в публикации, убийства мужчина совершал в городе Верхняя Пышма. Над телами своих жертв преступник совершал манипуляции, которыми планировал вернуть убитых к жизни. Подозреваемый в убийствах уволился из правоохранительных органов более 10 лет назад. Мужчина, по решению судмедэкспертов, будет помещен в психиатрическую лечебницу. Кроме того, бывшего стражу порядка подозревают в совершении одного заказного убийства. Следователи уверены, что он устранил одного из участников конфликта на овощебазе № 4. Заказчик этого убийства, как отмечается в публикации, остается на свободе.