В Северной Осетии титулованного боксера подозревают в убийстве отца и сына

Суд в Северной Осетии арестовал на два месяца Игоря Алборова, подозреваемого в совершении двойного убийства в ноябре прошлого года, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК по Северной Осетии.

"Суд арестовал Игоря и Алана Алборова сроком на два месяца по делу об убийстве отца и сына", — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, в ноябре прошлого года было возбуждено уголовное дело по факту убийства сына и отца. Как отмечалось, тело 30-летнего Алана Гояева было обнаружено на лестничной клетке с множественными колото-резаными ранениями, тело его отца 70-летнего Александра нашли в квартире, также с множественными ранениями. Ведомство сообщило задержании подозреваемых в минувший четверг.

По информации прессы, подозреваемый Игорь Алборов является двукратным чемпионом Европы по боксу среди юношей и молодежи.